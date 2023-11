TSB Gmünd: 37:29 beim TV Willstätt

Aller guten Dinge sind drei: Erst Köndringen/​Teningen (39:39), dann Baden-​Baden (31:28) und nun der TV Willstätt: Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd hat seine Überraschungstour auch am Freitagabend beim TV Willstätt durch den 37:29 (19:14)-Sieg fortgesetzt und bleibt gegen die Drittliga-​Absteiger ungeschlagen.

Freitag, 10. November 2023

Alex Vogt

Der TSB knüpfte nahtlos an die vergangenen beiden Spiele an und sorgte vor 300 Zuschauern für eine verkehrte Welt. Mit etwas mehr Konsequenz hätte der TSB zur Pause sogar deutlicher als mit 19:14 führen können.Die Gäste dachten gar nicht daran, nach der Halbzeit den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und schraubten den Vorsprung weiter in die Höhe. Als Nicola Rascher aus der Distanz ins leere Tor zum 31:21 (47.) traf, war die Entscheidung gefallen. Der beste TSB-​Torschütze bei diesem 37:29-Auswärtserfolg war Wolfgang Bächle (auf dem Bild am Ball) mit zehn Treffern.

