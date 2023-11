FC Heidenheim will bei Bayern „das Unmögliche versuchen“

Foto: picture alliance /​dpa | Harry Langer

Vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) mischen sich im Lager des 1. FC Heidenheim Respekt, Einsatzwille und der Funke Hoffnung auf das scheinbar Unmögliche. Rund 8000 Anhänger begleiten den FCH in die Allianz-​Arena.

Samstag, 11. November 2023

Benjamin Richter

55 Sekunden Lesedauer



Nach einer Durststrecke von drei Niederlagen in Serie hat der 1. FC Heidenheim im emotionsgeladenen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart seinen dritten Bundesligasieg (2:0) eingefahren. „Nach den Spielen davor war es wichtig, so einen Brustlöser zu haben“, weiß FCH-​Trainer Frank Schmidt um den Stellenwert dieses Erfolgserlebnisses für seine Mannschaft.

„Trotzdem ist die Stimmung normal“, will er aber von Euphorie oder „Ausflippen“ nichts wissen. An diesem Samstag (15.30 Uhr) muss der Aufsteiger aus Ostwürttemberg beim deutschen Rekordmeister FC Bayern München in der Allianz-​Arena ran – und ist durch jüngere Erfahrungen vergleichbarer Teams ausreichend gewarnt.

Als da wären: der VfL Bochum (14. Tabellenplatz/​8 Punkte) und Mitaufsteiger SV Darmstadt 98 (15./7), die derzeit direkt hinter der Mannschaft aus Heidenheim (13./10) stehen. Mit 0:7 gingen die Bochumer Ende September in München unter, die Lilien aus Darmstadt kamen erst vor zwei Wochen gar mit 0:8 unter die Räder.





Wie der 1. FC Heidenheim ein ähnliches Debakel verhindern will und welches besondere Band Frank Schmidt seit Kindertagen mit dem FC Bayern München verbindet, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die ganze Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



234 Aufrufe

223 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen