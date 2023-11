Vier-​Tage-​Woche in der Region: Wer macht’s?

Ein Tag mehr Freizeit für den gleichen Lohn – die Vier-​Tage-​Woche ist für viele Angestellte attraktiv, immer mehr Unternehmen führen das Modell ein– etwa allnatura oder die kleine Zimmerei Zidorn. Wie sieht es bei anderen Unternehmen in der Gegend aus?

Samstag, 11. November 2023

Sarah Fleischer

Welche Gründe für eine Vier-​Tage-​Woche sprechen, wie sogar ein kleines Handwerksunternehmen sie umsetzt und ob die „großen Player“ in der Region auch dabei sind — all das steht in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Die gibt es auch als digitale Version am iKiosk

Drei Tage Wochenende, wer träumt nicht davon? Schon zu Schulzeiten waren die zwei Tage Erholung vom Alltag gefühlt viel zu kurz. Für Mitarbeitende der Firma allnatura aus Heubach soll das drei-​Tage-​Wochenende bald Realität werden – beziehungsweise die Vier-​Tage-​Woche. Bei allnatura wird damit auch die Zahl der Wochenstunden reduziert, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt: „ Ab dem 1. März 2024 wird allen Mitarbeitenden eine Vier-​Tage-​Woche in Zusammenhang mit einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden, bei gleichbleibendem Lohn ermöglicht.“ Das entspreche einer Lohnerhöhung von rund elf Prozent, kostet allnatura also Geld. Warum tun Unternehmen das?

