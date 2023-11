Azubi-​Suche und Inflation belasten Firmen

Foto: Rainer Sturm /​pix​e​lio​.de

Jedem dritten Unternehmen in Land droht die Schließung, wenn kein Nachfolger gefunden wird. Jedes zweite Unternehmen sieht sich wegen des Fachkräftemangels in seiner Existenz bedroht. Dies zeigt eine Unternehmensstudie im Auftrag der Commerzbank. Ihre Ergebnisse, sagt Cora Heide, Gebietsleiterin Unternehmenskunden, gelten auch für Ostwürttemberg.

Sonntag, 12. November 2023

Thorsten Vaas

38 Sekunden Lesedauer



Befragt hatte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos bundesweit 1600 Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 15 Millionen Euro, darunter 100 in Baden-​Württemberg. Darunter waren sowohl Kunden der Commerzbank als auch solche anderer Kreditinstitute.Mehr als jeder Dritte von ihnen sagt, Arbeitskräftemangel und Inflation seien für ihn das beherrschende Thema. Jeder Zweite gibt an, direkt vom Mangel betroffen zu sein und sieht Gefahren für den Fortbestand seines Unternehmens wegen des Fachkräftemangels. 45 Prozent der Befragten suchen vergeblich nach Auszubildenden, bei rund einem Drittel kommt es zum Verzug, weil der Zulieferer oder Geschäftspartner unter einem Mangel an Arbeitskräften leiden.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



280 Aufrufe

153 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen