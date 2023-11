Gmünd: s.ö.l.-Fraktion gründet Verein

Foto: privat

Die s.ö.l.-Fraktion des Gmünder Gemeinderates ist eine Wählervereinigung ohne Bezug zu einer Partei. Nun soll ein Verein gegründet werden.

Sonntag, 12. November 2023

Thorsten Vaas

29 Sekunden Lesedauer



s.ö.l. werde bei der anstehenden Kommunalwahl im kommenden Jahr mit einer eigenen Liste antreten, heißt es in einer Pressemitteilung. Um dem Vorhaben einen ordentlichen Rahmen zu geben, habe sich die Fraktion entschieden, einen Verein zu gründen. Dieser Verein soll die Basis der Fraktionsarbeit sein und darüber hinaus ein Forum bieten für Bürgerinnen und Bürger, die sich für die kommunalpolitischen Themen interessieren und einbringen möchten.Alle, die Interesse an einer Mitgliedschaft oder an einer Mitarbeit in diesem Verein haben, sind zur Gründungsversammlung am Montag, 20. November, um 19 Uhr in das Cafe Bunter Hund (Buhlgässle 5 in Schwäbisch Gmünd) eingeladen.

