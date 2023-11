Konzert zum Unabhängigkeitstag Polens

Foto: privat

Bei freiem Eintritt gastiert am Samstag, 18. November, um 17 Uhr ein Kulturbotschafter Polens im Congress-​Centrum Stadtgarten Schwäbisch Gmünd: das „Repräsentative Künstlerensemble der Polnischen Armee“. Anlass ist der polnische Unabhängigkeitstag.

Sonntag, 12. November 2023

Thorsten Vaas

59 Sekunden Lesedauer



Auf Einladung des Bildungszentrums zur Förderung der polnischen Sprache, Kultur und Tradition bei der Polnischen Katholischen Gemeinde in Schwäbisch Gmünd macht das „Repräsentative Künstlerensemble der Polnischen Armee“ einen exklusiven Abstecher nach Schwäbisch Gmünd und präsentiert unter dem Titel „Wunder über der Weichsel“ ein abwechslungsreiches Showprogramm. Die künstlerische Haupttätigkeit des Ensembles ist die Gestaltung von Gelegenheitsprogrammen in Form von Shows und Konzerten sowie die musikalische Umrahmung von Staats– und Militärzeremonien. Auf internationalen Tourneen repräsentiert es sein Heimatland Polen. In der traditionsreichen Musikgruppe sind Solisten, Chor, Ballett und Symphonieorchester vereint, darüber hinaus verfügt das Ensemble über einen reichen Fundus an Bühnenkostümen, größtenteils Kopien authentischer historischer Uniformen. Beim Konzert in Schwäbisch Gmünd ist somit ein vielfältiges Programm für Augen und Ohren geboten: Etwa 100 Mitwirkende werden traditionelle nationale Gesänge und Tänze ebenso darbieten wie Auszüge aus Operette und Musical und sorgen damit für ein kurzweiliges Konzerterlebnis.Die Schirmherrschaft des Konzerts hat Oberbürgermeister Richard Arnold gemeinsam mit dem Generalkonsul der Republik Polen in München, Jan M. Malkiewicz, übernommen. Dieser wird auch vor Ort sein und ein Grußwort sprechen, ebenso Erster Bürgermeister Christian Baron. Das polnische Bildungszentrum Schwäbisch Gmünd umrahmt mit einem Stehempfang.Der Eintritt ist frei. Kostenlose Platzkarten sind erhältlich beim i-​Punkt am Marktplatz, Telefon 07171/​603‑4250. Einlass ist ab 16 Uhr.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



251 Aufrufe

237 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen