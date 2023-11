Sticker-​Album der Narren in Schwäbisch Gmünd

Foto: privat

Wer erinnert sich noch an die Sticker-​Sammelalben von damals? Zu den Europa– und Weltmeisterschaften, wurde eifrig getauscht, gesammelt und geklebt. Nun sind Gmünder Fasnetsvereine rund um die Wexhainer Narrenzunft selbst im Sammelfieber. Mit einem Sticker-​Album.

Sonntag, 12. November 2023

Thorsten Vaas

Seit Samstag findet man das Stickeralbum „WexhainerFriends“ in den netto-​Filialen in Schwäbisch Gmünd und Lindach. Statt Fußballprofis gibt es dann Gmünder Fasnetsmacher zum Sammeln. „Ein weiterer Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte“, hebt der Zunftmeister der Wexhainer, Robin Kucher, heraus. „Unsere Mitglieder werden zu lokalen Fasnetsstars und kommen in die Kinder– aber auch Erwachsenenzimmer der Gmünder Haushalte“, so Kucher weiter.Vier Fasnetsvereine sind mit dabei. Neben der 1. Wexhainer Narrenzunft auch die Freiwillige Guggenmusik Überdruck, Gmender Fasnet und 1. Gmünder Narrenzunft Hölltalschütz. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Freunden dieses Album auf die Beine stellen konnten – das zeigt die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Narren“, so Robin Kucher. Von den Hästrägern über die Narrenfiguren bis zum Zunftrat sind alle Mitglieder im vereinseigenen Album vertreten. Zusammen gekommen sind 277 Sticker. Sie zeigen die Menschen hinter Holzmaske, Gardehut und Instrument.Extra für das Stickeralbum fand im September ein professionelles Fotoshooting im Wetzgauer Dorfgemeinschaftshaus statt, bei dem alle Mitglieder für die Portraitfotos abgelichtet wurden. Nun können die Narren wie die Fußballprofis gesammelt, getauscht und geklebt werden – und sogar Tassen und Poster mit ihrem eigenen närrischen Sticker bestellen.Die Fasnetsvereine stellen sich im Album aber nicht nur mit den einzelnen Gruppierungen vor, auch alle Maskottchen und Symbolfiguren haben ihren Platz. Außerdem findet man auf den individuell gestalteten Seiten jede Menge weitere Bilder und Infos zu den Vereinen. Im Gegensatz zu den Sammelalben früher gehe es allerdings etwas fairer zu: „Jeden Sticker gibt es genau gleich oft, die Chancen auf ein volles Album stehen also sehr gut“, heißt es in einer Mitteilung von Kucher.Das Sammelalbum gibt es für fünf Euro zu kaufen, Päckchen mit jeweils fünf Stickern gibt es für einen Euro. Der Verkauf findet in den netto-​Filialen in der Weißensteiner Straße 44 (Gmünd) und der Täferroter Straße 80 (Lindach) statt. Ein Teil der Erlöse kommt den Vereinskassen der Fasnetsvereinen zugute.

