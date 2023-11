TV Wetzgau: 51:25 bei Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau machen den ersten großen Schritt in Richtung großes Finale und gewinnen beim 51:25-Sieg bei der Eintracht aus Frankfurt alle sechs Geräte.

Alles in eigener Hand zu haben, ist im Sport eine wunderbare Konstellation. Der TV Wetzgau hat sich diese Ausgangsposition vor dem letzten Wettkampftag erarbeitet. Die Mannschaft von Paul Schneider gewann bei der Frankfurter Eintracht mit 51:25, holte 12:0 Gerätepunkte und geht als Tabellenzweiter mit besten Aussichten am kommenden Samstag in das letzte Duell gegen den amtierenden deutschen Meister TuS Vinnhorst (18 Uhr/​Großsporthalle Schwäbisch Gmünd).

Ausschlaggebend waren eine überwältigende Steigerung im Team sowie die beiden ausländischen Gastturner Yul Moldauer und Milad Karimi in Bestform. Paul Schneider ist stets auf Vorsicht bedacht: „Wir wollten in Frankfurt gewinnen, wir wollten alle Gerätepunkte holen – das ist uns gelungen. Mehr aber noch nicht.“





Den ausführlichen TVW-​Wettkampfbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13. November.



