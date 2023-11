Über die Faszination Iran

Foto: Berger

Kopftuchzwang, Proteste, Atomkonflikt – das verbinden viele spontan mit dem Iran. Doch es gibt andere Seiten. Von herzerwärmenden Begegnungen und aufrichtiger Gastfreundschaft berichtet Thorge Berger in einer Multivisionsshow am Samstag, 25. November, im Gmünder Prediger.

Sonntag, 12. November 2023

Thorsten Vaas

Thorsten Vaas



Zwei Freunde, verbunden durch Fernweh und die Liebe zur Fotografie, sitzen einmal mehr nebeneinander im Flieger. Einerseits ist es wie immer, sie fachsimpeln über Kameras und Objektive, tauschen Ideen aus. Doch diesmal ist etwas anders, sie teilen nicht dieselbe Vorfreude und Abenteuerlust, denn die Bilder und Vorstellungen in ihren Köpfen, von dem was sie erwartet, könnten unterschiedlicher nicht sein. Sie reisen in den IranThorge ist besorgt, geprägt von negativen Schlagzeilen, Atomkonflikt und Kriegsrethorik. Menschen begegnen und fotografieren – seine große Leidenschaft – könnte in diesem Land schwierig werden, denkt er sich. Mehran kann es kaum erwarten, denn er kehrt zurück an einen Sehnsuchtsort, wo immer und überall Musik und Gesang war und er mit leckeren Süßigkeiten eine fröhliche Kindheit hatte.Die beiden erzählen Geschichten von herzerwärmenden Begegnungen, aufrichtiger Gastfreundschaft und beeindruckenden jungen Frauen und Männern, die trotz aller Widrigkeiten und Enttäuschungen die Geschichte und Kultur ihrer Heimat schätzen und lieben. (pm)

