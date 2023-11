The Voice: Elias Biechele in den Team fights

Elias Biechele ist in seinem Element: Der 18 Jahre alte Sänger aus Schwäbisch Gmünd steht in Runde 3 bei „The Voice of Germany“ – die Team fights.

Montag, 13. November 2023

Thorsten Vaas

Noch drei Tage, dann heißt es: Fernseher einschalten. Am Freitagabend steht Elias Biechele auf der Bühne bei „The Voice“. Jetzt wird’s richtig spannend, sagt der Gmünder Sänger.Auf jeden Fall. Jetzt im Viertelfinale kommt es auf richtig gute Vorbereitung an. Die Anspannung ist riesig, denn nur die Besten der Besten sind noch dabei. Neu in dieser Runde ist, dass das Publikum im Studio entscheidet, wer eine Runde weiterkommt. Das bringt Spannung, aber auch Probleme mit sich.

