Wie wir glücklich werden im Leben

Foto: momosu /​pix​e​lio​.de

Der Angstforscher Borwin Bandelow gibt Tipps, wie wir selbst unser Belohnungssystem im Gehirn aktivieren können.

Montag, 13. November 2023

Thorsten Vaas

43 Sekunden Lesedauer



Der Psychiater und Angstforscher Borwin Bandelow beschreibt in seinem neuen Buch „Das Endorphin-​Prinzip“ auf Basis des aktuellen Forschungsstandes in der Hirnforschung, wie wir glücklicher werden. Was wir selbst tun können und warum Glück nur zu einem kleinen Teil von äußeren Einflüssen abhängt, erklärt er im Interview.Das Buch beruht darauf, durch welche Dinge unser Gehirn Glückshormone ausschüttet und wodurch unser Belohnungssystem angeregt wird. Im Kern sind dies Essen und Sex. Und wenn unser Hirn mit diesen Endorphinen geflutet wird, fühlen wir uns gut. Das ist von der Natur so angelegt, denn Ernähren und Vermehren halten die Welt am Laufen.

