Blaulichtgottesdienst im Gmünder Münster

Am Sonntag fand im Münster Schwäbisch Gmünd ein Blaulichtgottesdienst zum Thema „Hand in hand“ statt. Bürgermeister Christian Baron und Landrat Dr. Joachim Bläse übermittelten den Dank von Stadt und Landkreis an die Einsatzkräfte.

Dienstag, 14. November 2023

Sarah Fleischer

Die beteiligten Blaulichtorganisationen Bergwacht, DRK, Polizei, Malteser, THW, DLRG und Feuerwehr brachten sich mit kurzen Sprüchen zum Nachdenken und mit ihren Fürbitten in den Gottesdienst ein.



Erster Bürgermeister Christian Baron und Landrat Dr. Joachim Bläse dankten den Einsatzkräften für ihr unermüdliches Engagement.





Warum die Blaulichtorganistationen nach aktuelle eine so wichtige Rolle spielen und welchen besonderen Abschluss der Gottesdienst fand, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die ökumenische Feier wurde von den Notfallseelsorgern Pfarrer Reiner Kaupp und Pastoralreferent Benedikt Maier gestaltet. Auch Landrat Dr. Joachim Bläse, Bürgermeister Christian Baron, Inge Gräßle (MdB), Martina Häusler (MdL) und Polizeipräsident Reiner Möller fanden den Weg ins gut gefüllte Münster.

