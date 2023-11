Stromausfall in Schwäbisch Gmünd: Das war der Grund

Symbol-​Foto: picture alliance /​PRILL Mediendesign & Fotografie

In der Nacht von Montag auf Dienstag war es in Schwäbisch Gmünd zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Das bestätigten die Stadtwerke. Was der Auslöser war und was Betroffene in solchen Fällen tun können.

Dienstag, 14. November 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer







Was ein Sammelschienen-​Kuppelschalter ist und was man im Falle eines Stromausfalls tun sollte, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Viele werden wohl schon friedlich geschlummert haben, als Montagnacht der Strom in Schwäbisch Gmünd ausfiel – schließlich war es da schon kurz nach Mitternacht, wie die Stadtwerke mitteilen. Betroffen waren die Oststadt sowie Teile der Innenstadt.Grund war wohl ein defekter Sammelschienen-​Kuppelschalter, so Stadtwerke-​Sprecher Steffen König. Nach rund einer halben Stunde sei die Stromversorgung in den allermeisten Haushalten wiederhergestellt gewesen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



1321 Aufrufe

117 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen