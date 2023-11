TSB-​Prozess: Landgericht hört weiteren Zeugen

Der Zivilprozess zwischen der Anwaltskanzlei Jursch, Deininger & Partner GbR und dem Turn– und Sportbund (TSB) Schwäbisch Gmünd geht weiter. Dieses Mal mit einer mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Ellwangen.

Dienstag, 14. November 2023

Sarah Fleischer

Peterding berichtete, dass er als Projektentwickler Immobilien bis zum 31. Dezember 2017 bei der Firma Ratisbona Holding GmbH & Co. KG Regensburg tätig war: „Meine Aufgabe bestand darin, neue Objekte zu generieren und erfolgreich zum Ziel zu führen.“







Im seit 2022 laufenden Zivilprozess zwischen der Schwäbisch Gmünder Anwaltskanzlei Jursch, DeiningerPartner GbR und dem Turn– und Sportbund (TSB) Schwäbisch Gmünd, anwaltlich vertreten durch die Kanzlei Zebisch, Kiesel, Kubik, Huber (Stuttgart), vor dem Landgericht Ellwangen hat die Vorsitzende Richterin am Landgericht Dr. Julia Anabel Belitz am Dienstagvormittag im Sitzungssaal II Michael Peterding aus Nürnberg als weiteren Zeugen vernommen. Rechtsanwalt Werner Deininger fordert vom TSB rund 400 000 Euro Anwaltshonorar für Vertragsverhandlungen rund um den Verkauf des Sportgeländes in der Buchstraße.

Beitrag teilen