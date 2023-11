Wissen: Eco-​Programm an Wasch– und Spülmaschinen

Mit ökologischen Programmen bei der Spül– und Waschmaschine spart man Energie und Geld. Doch mitunter ist auch das Standard-​Programm angebracht.

Dienstag, 14. November 2023

Sarah Fleischer

Jede Waschmaschine, jede Spülmaschine hat heutzutage ein Eco-​Programm, also ein Öko-​Programm. Das heißt so, weil es weniger Strom braucht. Auf den ersten Blick mag das seltsam erscheinen, denn die Eco-​Programme dauern in der Regel deutlich länger als andere Programme. Da würde es logischer erscheinen, wenn diese auch mehr Energie benötigen.



Doch Spar-​Programme setzen auf niedrigere Temperatur, das Erhitzen von Wasser benötigt schließlich viel Energie. Dafür wird länger gewaschen. Gerade um Flecken auf Geschirr oder Kleidern zu entfernen, ist eine längere Wasch– oder Spülzeit oft sogar besser, weil das Waschmittel so besser einwirken kann.





Welche Dinge man trotzdem bei hohen Temperaturen waschen sollte und was Autos mit Waschmaschinen gemeinsam haben, lesen Sie am Dienstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



