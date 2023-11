„Drei-​Kaiserberge-​Flieger“: Markus von Mallinckrodt ist Deutscher Meister

Seit über 40 Jahren ist Markus von Mallinckrodt begeisterter Gleitschirmflieger. Nun ist das Mitglied der Waldstetter „Drei-​Kaiserberge-​Flieger“ Deutscher Meister im Gleitschirmfliegen geworden.

Mittwoch, 15. November 2023

Sarah Fleischer

690 Kilometer und fast 28 Stunden in der Luft – so lassen sich die drei Flüge zusammenfassen, die Markus von Mallinckrodt den Titel „Deutscher Meister im Gleitschirmfliegen in der Standardklasse“ einbrachten. Ein unfassbares Ergebnis, auf das von Mallinckrodt ein ganzes Jahr lang hingearbeitet hat.Von Mallinckrodt gelangen seine drei Flüge, die ihm letztendlich den Sieg brachten, von Juni bis August 2023 — der letzte nicht einmal einen Monat vor Saisonende.







Welche Flüge das waren, wie von Mallinckrodt sie erlebte und wie genau der Wettbewerb funktioniert, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung. Die ist auch am iKiosk erhältlich.

