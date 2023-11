„Einhorn sucht Regenbogen“: Interessierte gesucht

Die Geschichtswerkstatt des Projekts „Einhorn sucht Regenbogen“ startet in einen neuen Projektzeitraum. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, mehr über die queere Geschichte Schwäbisch Gmünds zu erfahren.

Mittwoch, 15. November 2023

Sarah Fleischer

Wer mitmachen kann, was Interessierte erwartet und wo man sich anmelden kann, steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Im Juli 2022 wurde sie von der Gmünder VHS, Stadtarchiv, Museum im Prediger und der Stabsstelle Chancengleichheit ins Leben gerufen.Nun geht die Geschichtswerkstatt mit Mitteln des Projekts „Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis“ in die nächste Runde. Ermöglicht hat dies ein weiterer, neuer Kooperationspartner, der Kreisjugendring Ostalb e.V. „Einhorn sucht Regenbogen“ ist damit Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Die Fortsetzung will neue Forschungsfragen an die Stadtgeschichte richten.

