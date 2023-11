Hallenbad: Ortstermine vor der Entscheidung

Foto: gbr

Am Mittwoch, 15. November, wird das Thema „Hallenbad“ nicht nur am grünen Tisch, sondern zuerst auf der grünen Wiese beraten. Es stehen nämlich vor der Sitzung des Verwaltungsausschusses/​Eigenbetriebsausschusses Besichtigungen im Hallenbad und im Freibad an.

Mittwoch, 15. November 2023

Sarah Fleischer

52 Sekunden Lesedauer



Der Trend bei der Mehrheit des Gremiums geht zwar aufgrund der Synergieeffekte klar in Richtung Kombi-​Bad im Schießtal. Allerdings haben sich viele bei der Varianten-​Entscheidung noch nicht endgültig festgelegt. Die wichtigste offene Frage: Gibt es eine Möglichkeit, das von vielen – nicht zuletzt vom Gmünder Schwimmverein – seit Jahrzehnten vermisste 50-​Meter-​Becken zu finanzieren? Und wenn ja: Würde der dann größere Baukörper überhaupt noch in jenem Teil des Bud-​Spencer-​Bads Platz finden, der bislang als möglicher Standort Grundlage für die Entwürfe der Bäderbetriebe und für den Beschlussantrag der Stadtverwaltung war?







Welche Gemeinderäte nach wie vor für eine Sanierung sind, was das bedeuten würde und warum bei der Entscheidung nun Eile geboten ist, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Sitzung des Verwaltungsausschusses/​Eigenbetriebsausschusses beginnt am 15. November um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses und ist öffentlich. Gleich der erste Tagesordnungspunkt widmet sich dem Thema „Hallenbad“. Davor findet unter anderem ein Ortstermin im Bud-​Spencer-​Freibad statt, und die Teilnahme daran ist nicht nur für die Ausschussmitglieder, sondern auch für den gesamten Gemeinderat offen.

151 Aufrufe

210 Wörter

33 Minuten Online



