Philharmonie Schwäbisch Gmünd: erfolgreiches Herbst-​Konzert

Foto: hat

Reinecke, Bruch und Bizet sind am Samstagabend auf dem Herbst-​Programm der Philharmonie Schwäbisch Gmünd im nahezu ausverkauften Peter-​Parler-​Saal des Stadtgartens gestanden. Das Programm erwies sich als gelungene Zusammenstellung.

Mittwoch, 15. November 2023

Sarah Fleischer

31 Sekunden Lesedauer











Details zum Konzert lesen Sie in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Mit den Werken dieser drei Komponisten standen erstens Auszüge eines Kleinods der romantischen Musik eines völlig zu Unrecht vergessenen Komponisten, zweitens das Violinkonzert und drittens ein Frühwerk, das so gar nicht nach seinem Komponisten klang, auf dem Programm. Knud Jansen zog damit einen musikalischen Bogen von großer Spannbreite auf, in dessen Verlauf jedes der drei Werke seinen ganz eigenen Charme entwickeln durfte und so auch die verschiedenen Facetten der Musik des ausgehenden 19. Jahrhunderts in ihren schillernden Farben in die Jetztzeit brachte.

