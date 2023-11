Skispringen: Bundestrainer Mechler tritt zurück

Maximilian Mechler ist von seinem Amt als Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen um Anna Rupprecht vom SC Degenfeld zurückgetreten. Thomas Juffinger wird das Nationalteam der Damen interimsweise als leitender Trainer durch die Saison 2023/​24 führen.

Maximilian Mechler (auf dem Bild) tritt als Bundestrainer der Skispringerinnen ab. Das hat der Deutsche Skiverband an diesem Mittwoch via Pressemitteilung bekanntgegeben. Der 39-​jährige Allgäuer hatte das Amt im April 2021 von Andreas Bauer übernommen.

„Die Arbeit mit diesem Team hat mir über die Jahre viel Freude bereitet“, sagt Mechler. „Wir haben bis zuletzt tolle Erfolge erzielt. Allerdings habe ich in den vergangenen Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre, um diese Erfolge auch in Zukunft erreichen zu können. Obwohl ich den Zeitpunkt meines Rücktritts bedauere, bin ich fest davon überzeugt, dass dies der richtige konsequente Schritt ist.“

Die Skisprung-​Nationalmannschaft der Frauen wird in der kommenden Saison interimsweise vom bisherigen Co-​Trainer Thomas Juffinger geführt.





