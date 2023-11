Wehr bei der Horner Mühle: Rückbau

Der Rückbau des über 150 Jahre alten Wehrs bei der Horner Mühle unter Federführung des Landschaftserhaltungsverbands hat viele ökologische Vorteile. Die Konstruktion aus Holz, Natursteinen und Beton diente eines der Energieerzeugung für den Mühlenbetrieb.

Jetzt gurgelt und strudelt sie wieder im Bereich der Horner Mühle. Ohne Unterbrechung kann dort nun die Lein mit ihrem derzeit hohen Wasserstand an einer Stelle fließen, an der bis vor kurzem noch ein Wehr ihren ungehinderten Fluss unterbrach. Vermutlich im Jahr 1859 wurde das Bauwerk erstellt und diente damals der Energieerzeugung für den Mühlenbetrieb.Anfang Oktober wurde von der Familie Schmid vom Haldenhof mit dem Abbau begonnen. Zu Tage trat dabei eine mit Natursteinen ausgefüllte Holzfachwerkkonstruktion mit Betonüberzug – mit einer Breite von knapp 18 Metern und einer Höhe von 1,65 Metern Nutzgefälle. Nach zwei Tagen war davon nichts mehr zu sehen. Nach dem Remswehr in Zimmern als erstem vollständig rückgebauten Wehr in Baden-​Württemberg ist dies nun der vierte vollständige Wehrrückbau im Ostalbkreis unter Leitung des LEV.

