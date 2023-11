Saniertes Gmünder Berufsschulzentrum wird eingeweiht

Foto: Landratsamt Ostalbkreis

41,3 Millionen Euro hat die Generalsanierung des Schwäbisch Gmünder Berufsschulzentrums gekostet. Mit der Einweihung am Freitag findet ein Großprojekt seinen Abschluss, das fünf Jahre in Anspruch genommen hat. Am Freitag, 24. November, wird das umgestaltete Haus in einem Tag der offenen Tür der breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.

Donnerstag, 16. November 2023

Franz Graser

Das Berufsschulzentrum wurde in insgesamt vier Bauabschnitten saniert. Mit der Planung und Bauleitung war das Büro KTL Architekten aus Rottweil beauftragt. Beim ersten Bauabschnitt lag die Herausforderung in den innenliegenden, hörsaalartigen Räumen für die Naturwissenschaften. Beim zweiten mussten die Werkstätten umgezogen werden – die Maschinen für Sanitär, Heizung, Klima, die Arbeitsplätze der Friseurinnen und Friseure, die Werkbänke der Gold– und Silberschmiede und so weiter.





Beim dritten Bauabschnitt bedeutete die schiere Größe des Bauabschnitts über drei Stockwerke und die Einrichtung der Lehrküchen im Untergeschoss eine große Herausforderung.. Der vierte und letzte Bauabschnitt stellte hingegen keine neuen Herausforderungen dar.





Ein wesentlicher Bestandteil der Sanierung war auch, dass die Klassenzimmer mit neuester Technik ausgestattet wurden. So wurden die Klassenzimmer mit neuen 86 Zoll großen interaktiven Monitoren ausgestattet, so dass ein moderner Schulbetrieb sichergestellt werden kann.





Weitere Informationen finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



