Schwäbisch Gmünd präsentiert neue Einhorn-​Produkte

Von wegen Fabeltier – in Gmünd ist das Einhorn quasi omnipräsent. Jetzt soll das Wappentier in neuer, lockerer Gestalt für die Stadt werben. Und zwar in Form neuer Produkte — Merchandising sozusagen.

Mal ist es im Wanderdress zu sehen, dann radelt es oder geht Schwimmen, kann aber auch genüsslich Eis schlecken oder Wein trinken. Und das Beste: „Jedermann darf es nach Absprache mit uns nutzen“, sagt Markus Herrmann. So könnte das Harmonikaorchester ein Akkordeon-​spielendes Einhorn nutzen oder für einen Musikverein würde das Tier auch eine Trompete blasen.







Zusammen mit dem Handels– und Gewerbeverein (HGV) und der Agentur Zoo-​Design hat das Team der Tourismus und marketing GmbH einen Comic-​artigen Verwandten des Gmünder Wappentiers kreiert. Es stammt aus dem Zeichenstift von Agenturinhaberin Svenja Riede. Dieses Einhorn soll in Zukunft auf Artikeln wie Mützen, T-​Shirts, Kapuzenpullovern oder auch Geldbeuteln und Einkaufstaschen prangen.

