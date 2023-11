Wissen: Einsam durch Depressionen

Eine repräsentative Umfrage der Deutschen Depressionshilfe ergibt: Rund ein Viertel der Deutschen fühlt sich sehr einsam. Menschen, die an einer behandlungsbedürftigen Depression leiden, sind doppelt so häufig. Woran das liegt und was helfen kann.

Donnerstag, 16. November 2023

Rund ein Viertel der Deutschen fühlt sich „sehr einsam“ – das ergab eine repräsentative Umfrage im Rahmen des „Deutschland-​Barometer Depression 2023“ der Deutschen Depressionshilfe. Bei Menschen, die an einer behandlungsbedürftigen Depression leiden, waren es sogar doppelt so viele Betroffene und dies unabhängig von den tatsächlichen sozialen Kontakten, welche die Befragten hatten. „Die Einsamkeit ist ein Symptom der Depression“, sagt Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Depressionshilfe und Suizidprävention. Viele Depressive verlieren aus seiner Sicht das Gefühl für Nähe, Verbundenheit und Liebe gegenüber anderen Menschen. „Sie vermissen also nicht die tatsächlichen Kontakte, sondern das Gefühl, so etwas wie Wärme und Nähe zu empfinden“, sagt Hegerl.





Was man gegen dieses Gefühl tun kann, lesen Sie am Donnerstag auf der Wissens-​Seite der Rems-​Zeitung.



