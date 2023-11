DJK Gmünd: Heimspiel gegen Schlusslicht

Foto: Zimmermann

Nach zwei spielfreien Wochen empfangen die Volleyballerinnen der DJK Gmünd in der 3. Bundesliga Süd den Tabellenletzten TV Villingen. Spielbeginn ist am Samstag um 19 Uhr in der Straßdorfer Römersporthalle.

Freitag, 17. November 2023

Alex Vogt

Nach fünf absolvierten Partien liegt die Mannschaft von Trainer Christian Hohmann mit sechs Zählern auf Tabellenrang sechs. Der TV Villingen hat erst einen Punkt geholt und ist Neunter und damit Letzter. Diesen einen Punkt sicherten sich die Schwarzwälderinnen am ersten Spieltag ausgerechnet gegen den TV Waldgirmes, als sie dem aktuellen Spitzenreiter mit 13:15 im Entscheidungssatz unterlagen.





