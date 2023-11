Gmünder Weihnachtsmarkt nimmt allmählich Formen an

Foto: fg

Stimmungsvoll soll er werden, der Gmünder Weihnachtsmarkt vom 23. November bis zum 21. Dezember. Die Veranstalter hoffen auf eine heimelige Atmosphäre und guten Besuch. Neu konzipiert wurde der Bereich des Staufersaga-​Vereins. Am unteren Marktplatz soll mittelalterliches Flair einziehen.

Freitag, 17. November 2023

Franz Graser

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Stück für Stück geht es voran. Das Weihnachtsdorf in der Innenstadt nimmt zusehends Formen an. Die meisten Hütten stehen schon, die Gleise für die Kindereisenbahn rund um dem Weihnachtsbaum sind bereits verlegt, an allen Ecken wird gewerkelt. Robert Frank, Eventmanager bei der Tourismus & Marketing-​Gesellschaft der Stadt, rechnet mit etwa 70 Verkaufsständen während des Weihnachtsmarkts, der heuer von Donnerstag, 23. November, bis Donnerstag, 21. Dezember dauern wird und auf dem Marktplatz sowie dem Johannisplatz stattfindet.





„Es wird sicher wieder ein tolles Flair geben – vielleicht sogar mit Schnee“, hofft Frank. Wichtig ist aus seiner Sicht, dass nicht nur kulinarische Leckereien angeboten werden, sondern auch wieder einige Händler dabei sind, die weihnachtliche Waren wie Christbaumschmuck verkaufen. Ansonsten würde dem Markt etwas Wesentliches fehlen.





Neu gestaltet wurde der Bereich des Staufersaga-​Vereins. Die Gewerke des Staufersaga-​Marktes sind nun an einem gemeinsamen Standort am unteren Marktplatz auf Höhe des Kriegerdenkmals vereint. „Von der neuen Positionierung versprechen wir uns einen guten Zuspruch der Besucher“, sagt Gundi Mertens, die stellvertretende Vorsitzende des Staufersaga-​Vereins. Besonders freut sie sich darüber, dass die Schmiede, die in früheren Jahren vor dem Café Margrit ein etwas isoliertes Dasein fristete, nun im Herzen des Stauferdorfs ihren Platz findet: „Jetzt ist es perfekt.“







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



222 Aufrufe

252 Wörter

42 Minuten Online



Beitrag teilen