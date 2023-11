Schwäbisch Gmünd will Qualität in Kitas weiter verbessern

Wie steht es um die Qualität in Gmünder Kindertagesstätten? Dieser Frage widmete sich eine Studie des Zentrums für Qualitätsforschung und Monitoring in der Kinder– und Jugendhilfe (ZQM). Die Ergebnisse wurden am Mittwoch im Ausschuss vorgestellt.

Außerdme schlug er vor, das Monitoring weiterzuführen und eine Art Siegel oder Zertifikat einzuführen, das die Teilnahme am Monitoring bescheinigt.





Wie der Vorschlag im Ausschuss aufgenommen wurde und zu welchen Ergebnissen das bisherige Monitoring kam, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Das Team um Leiter Prof. Dr. Stefan Faas untersuchte drei Jahre lang, von 2020 bis 2022, die pädagogische Qualität in 14 Gmünder Kindertagesstätten. Das Monitoring sollte systematisch Stärken, Potenziale und Erfordernisse in den Kitas aufzeigen. Anhand der Ergebnisse sollen Maßnahmen zur Förderung und Unterstützung entwickelt werden. Den bisherigen Stand präsentierte Prof. Dr. Faas am Mittwoch den Mitgliedern des Verwaltungs– und Eigenbetreibsausschusses.

