„The Voice“: Aus für Elias Biechele

Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

So kurz vor dem Finale ist Schluss für den Gmünder Sänger Elias Biechele bei „The Voice of Germany“. Er flog in den Team fights raus. Wie geht es für ihn weiter?

Freitag, 17. November 2023

Sarah Fleischer

Das komplette Interview mit Elias Biechele finden Sie in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung. Die ist auch als digitale Version am iKiosk erhältlich.

Zig Fans aus Gmünd und der Region haben am Freitagabend vor dem Fernseher gesessen, um Elias Biechele die Daumen bei den Team fights von „The Voice of Germany“ zu drücken. „Say something“, ein Lied von A Great Big World, hatte der 18-​jährige Sänger aus Gmünd auf dem Programm. Doch es hat nicht sollen sein. „The Voice“ geht nun ohne ihn weiter.

