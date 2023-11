TV Wetzgau: Finale gegen den TuS Vinnhorst

Foto: Zimmermann

Das große Finale vor dem großen Finale steht an für die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau. Schon drei gewonnene Geräte am Samstag, 18 Uhr, daheim gegen den TuS Vinnhorst führen den TVW in den Kampf um die DM-​Goldmedaille.

Freitag, 17. November 2023

Alex Vogt

38 Sekunden Lesedauer







Welche Vor– und Nachteile es aus Sicht des TV Wetzgau vor diesem Finale vor dem Finale gibt, lesen Sie im TVW-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 17. November.







Der rote Teppich ist ausgerollt. Für den TV Wetzgau könnte der kommende Samstag zu einem erneut geschichtsträchtigen Tag werden. Elfmal war das Team von Paul Schneider in den vergangenen Jahren die „Mannschaft des Jahres“ in Schwäbisch Gmünd. Kaum etwas spricht dagegen, dass sie es wieder werden kann, gelingt in der Gmünder Großsporthalle ab 18 Uhr der Einzug in das Bundesliga-​Finale um die Goldmedaille. Nur der direkte Kontrahent hat da etwas dagegen. Und das ist kein Geringerer als der amtierende deutsche Meister TuS Vinnhorst.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



244 Aufrufe

152 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen