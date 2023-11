Beilage „Wochenende“: Wenn es wie aus Kübeln gießt, muss man zusammenstehen

Regen satt war in den vergangenen Tagen angesagt. Wer konnte, blieb drinnen. Wem das nicht vergönnt war, der hat es vielleicht so gemacht wie die Kühe auf dem Foto, die sich zusammengedrängt haben. Das zeigt aber auch: Gemeinsam lässt sich Unangenehmes viel leichter ertragen. Auch in den Geschichten unserer Wochenendbeilage geht es darum, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten.

Samstag, 18. November 2023

Franz Graser

De Reportage dieser Ausgabe zeigt, wie zwei Männer gemeinsam Herausforderungen bestehen. Denn in der Nähe von Lorch restaurieren Ulrich Lenz und Sven Giesler die historische Götzenmühle. Dort sollen einmal Familien einziehen, und auch die Feuchtwiesen in der Umgebung sollen wieder gepflegt werden. Zusammen haben die beiden noch eine ganze Menge vor.









Der Schauort dieser Ausgabe ist der Gschwender Teilort Mittelbronn. Der Ort ist stark vom Gemeinschaftsgefühl seiner Einwohnerinnen und Einwohner geprägt. In Gemeinschaftsarbeit wurden dort Informationstafeln für den Kultur– und Landschaftspfad Frickenhofer Höhe gestaltet. Interessanterweise wurde dort in der frühen Neuzeit auch Steinkohle abgebaut, die Gegend hatte somit das Potenzial zum Ruhrgebietle im Schwabenland.

