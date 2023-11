Klaus Ripper und Klaus Schütte stellen im Kunstverein aus

Foto: jtw

Die beiden Gmünder Maler Klaus Ripper und Klaus Schütte stellen jetzt gemeinsam im Kunstverein aus. Am Samstagabend wird die Ausstellung mit dem Titel „Out of the Blue and into the Black“ eröffnet.

Samstag, 18. November 2023

Jürgen Widmer

„Das Bild ist mehr, als das Auge sehen kann“, heißt es – übersetzt – heiser-​gekrächzt jeweils am Ende der beiden Songs. Und diese Zeilen lassen sich durchaus als Programm für die ausgestellten Bilder lesen.







Was die Bilder der beiden Maler auszeichnet, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Einmal muss der Kalauer erlaubt sein, wenn „KlausKlaus“ gemeinsam ausstellen. Da war doch was? „Stimmt,“, sagt Ripper lachend, „an der Nordseeküste wurde uns auch als Ausstellungstitel vorgeschlagen. Wäre zwar durchaus drollig, aber unpassend.An einem Songtitel haben die Beiden sich aber doch für den Titel für ihre erste gemeinsame Ausstellung gewählt: „Out of the Blue and into the Black“ geht auf den ewigen Revoluzzer gegen das Musikbusiness, Neil Young, zurück. Er rahmte sein legendäres 1979er-​Album „Rust never sleeps“ mit den nahezu gleichklingenden Songs Hey, Hey, My, My (Out of the Blue) und Hey, hey, My, My (Into the Black) einrahmte.

