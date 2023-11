Normannia lässt dem SSV Reutlingen keine Chance

Foto: Stoppany

Verdientes und ungefährdetes 3:0 des 1. FC Normannia Gmünd gegen den SSV Reutlingen. Die Tore zum gelungenen Start in die Rückrunde der Fußball-​Oberliga erzielen Alexander Aschauer (18. und 34. Minute) sowie Marvin Gnaase (48.).

Samstag, 18. November 2023

Thomas Ringhofer

Vor 850 Zuschauern im WWG Sportpark demonstrierte die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic einmal mehr ihre mannschaftliche Geschlossenheit sowie Kampfgeist und dass es keinen Gegner in dieser Liga gibt, der einfach so im Vorbeigehen Zähler aus Schmuckstadt holt, sondern hier auf Granit beißt. „Wir haben Reutlingen schnell gezeigt, wo die Grenzen sind“, sagte dazu Doppeltorschütze Alexander Aschauer, der mit zwölf Treffern aktuell Vierter der Oberliga-​Torschützenliste ist.

Die Normannia schiebt sich mit diesem Sieg auf den vierten Tabellenplatz vor und schickt die Reutlinger auf einen Abstiegsplatz. Den mitgereisten 220 Fans des SSV hat das Ergebnis mit Sicherheit nicht gefallen. Trotzdem unterstützten sie ihre Mannschaft bis zum Schlusspfiff mit Fangesängen und ernteten dafür von manchem Normannia-​Anhänger Respekt und Bewunderung. Da sich unter den Reutlinger Gästen auch sogenannte Ultras des VfB Stuttgart befanden, waren vorsorglich zusätzliche Sicherheitskräfte der Polizei im Stadion, die nicht eingreifen mussten.

Was auf dem Rasen passierte und was Trainer und Spieler nach dem Schlusspfiff sagten, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

