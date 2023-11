Remstaler Weintreff: Hochdekorierte Weine zu verkosten

Foto: fg

Heute hat der Vorverkauf für den diesjährigen Remstaler Weintreff begonnen. Im Rahmen dieser regionalen Weinmesse stellen sich am 9. Dezember 19 Weinbaubetriebe aus dem Remstal im Schwäbisch Gmünder Prediger vor.

Samstag, 18. November 2023

Franz Graser

52 Sekunden Lesedauer



Weit über 100 Weine warten am Samstag, 9. Dezember im Kulturzentrum Prediger auf die Genussfreunde. Der Remstaler Weintreff die bereits zum 13. Mal stattfindet, hat sich als Treff für Kenner und alle, die es werden wollen, etabliert. Der Abend, an dem 17 Winzer und zwei Weinbaugenossenschaften aus dem Remstal ihre Erzeugnisse präsentieren, lockt laut dem Ersten Bürgermeister Christian Baron nicht mehr nur die klassischen Viertelesschlotzer der älteren Semester: „Das Publikum ist deutlich jünger geworden“, beobachtete Baron bei den zurückliegenden Veranstaltungen. Viele kämen sogar ganz gezielt, um zum Beispiel die aktuellen Rieslingweine oder – ganz im Trend – die neuen Sauvignon Blancs zu probieren, weiß Daniel Kuhnle, Weinbetriebswirt und Juniorchef des Weinguts Kuhnle und Gandelhof in Strümpfelbach.





„Fast die Hälfte der Remstäler Wingerter sind vor Ort“, ergänzt Werner Bader, Geschäftsführer des Remstal-​Tourismusverbands. Darunter seien auch einige hochdekorierte Erzeuger: Acht Weinbaubetriebe aus der Region seien jüngst mit dem Qualitätssiegel „Weinsüden Winzer“ ausgezeichnet worden. Fünf davon seien am 9. Dezember in Schwäbisch Gmünd dabei und präsentierten ihre Weine.





Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro sind beim i-​Punkt Schwäbisch Gmünd erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



214 Aufrufe

208 Wörter

55 Minuten Online



Beitrag teilen