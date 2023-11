TV Wetzgau: Andreas Toba ist einsatzbereit

Früher als erwartet können die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau wohl wieder auf den zuletzt wegen einer Knieverletzung ausgefallenen Andreas Toba zurückgreifen. Der Nationalturner steht an diesem Samstag im Kader gegen den TuS Vinnhorst.

Samstag, 18. November 2023

Alex Vogt

„Er wird am Samstag wieder in unserem Team stehen“, kündigte TVW-​Trainer Paul Schneider an. Andreas Toba selbst fühlt sich bereit dafür: „Mir geht es besser als gedacht. Ich bin natürlich nicht in der Form, in der ich vor der WM war, habe mich aber fit gemacht für das Pauschenpferd und in dieser Woche einige Übungen an diesem Gerät geturnt. Und es lief gut.“







Was Andreas Toba außerdem zu seiner Rückkehr in das Team des TV Wetzgau und über den Gegner TuS Vinnhorst sagt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. November.







Im entscheidenden Wettkampf um den Einzug in das große Finale der Deutschen Turnliga trifft der TV Wetzgau an diesem Samstag ab 18 Uhr in der Gmünder Großsporthalle auf den TuS Vinnhorst. Gegen den amtierenden deutschen Meister und aktuellen Tabellendritten steht Andreas Toba vor seiner Rückkehr in das TVW-​Team. Der deutsche Nationalturner, der wegen einer Knieverletzung auf seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Antwerpen verzichten musste, könnte zumindest am Pauschenpferd wieder zum Einsatz kommen und dort für wertvolle Punkte sorgen.

