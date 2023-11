TV Wetzgau: Mit 32:24-Sieg ins große Finale

Foto: Stoppany

Die Bundesliga-​Kunstturner des TV Wetzgau stehen im großen Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Durch den verdienten 32:24-Heimsieg mit vier gewonnenen Geräten gegen den TuS Vinnhorst behauptete der TVW den zweiten Tabellenplatz.

Samstag, 18. November 2023

Alex Vogt

Am 2. Dezember geht es für das Gmünder Team um Trainer Paul Schneider und Mannschaftsführer Helge Liebrich, bei dem gegen den TuS Vinnhorst der US-​Amerikaner Yul Moldauer als Topscorer des Wettkampfs mit 13 Punkten herausragte, in Neu-​Ulm gegen den Bundesliga-​Spitzenreiter KTV Straubenhardt im großen Finale um die DM-​Goldmedaille.





Der TV Wetzgau hat die letzte hohe Hürde auf dem Weg in das große Finale erfolgreich genommen. Vor rund 900 Zuschauern in der Gmünder Großsporthalle leistete sich der gastgebende Tabellenzweite gegen den auf Rang drei angereisten amtierenden deutschen Meister TuS Vinnhorst an den ersten fünf Geräten keine großen Fehler und setzte sein Ziel, mindestens drei Geräte zu gewinnen, um sich sicher für das große Finale zu qualifizieren, bereits nach den ersten vier Geräten in die Tat um. Auf das 3:5 am Boden folgten ein hart erkämpftes 5:4 am Pauschenpferd, an dem der zuletzt verletzungsbedingt ausgefallene Andreas Toba sein Comeback feierte, und ein deutliches 6:1 an den Ringen zur 14:10-Halbzeitführung.Am Sprung (6:2) und Barren (12:0) sorgten die Hausherren souverän für eine Vorentscheidung, was den Gesamtsieg angeht, und lagen vor dem Königsgerät uneinholbar mit 32:12 vorne. Da waren dann aus TVW-​Sicht auch mehrere vorzeitige Abgänge und das deutliche 0:12 am Reck zu verschmerzen. Denn der TV Wetzgau siegte letztlich mit 32:24 und 8:4 Gerätepunkten und ist damit schon sicher Deutscher Vizemeister.

