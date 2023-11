63-​Jähriger stirbt bei Sturz mit Pedelec in Straßdorf

Tödlicher Unfall in Straßdorf: Am vergangenen Samstag gegen 12.15 Uhr Uhr hat eine Anwohnerin durch ihr Fenster einen am Boden liegenden Mann entdeckt. Sie verständigte daraufhin die Polizei und den Rettungsdienst.

Sonntag, 19. November 2023

Jürgen Widmer

Der Unfallhergang ereignete sich nach aktuellem Ermittlungsstand wie folgt: Ein 63-​jähriger Pedelec-​Fahrer fuhr auf der Straßdorfer Straße bergauf und stürzte aus bislang ungeklärten Gründen. Er trug zum Zeitpunkt des Sturzes einen Helm. Trotz langandauernder Reanimation verstarb der 63-​jährige noch an der Unfallstelle.

