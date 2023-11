Rund um die Villa Hirzel in Gmünd: Idylle, Verkehrschaos und dann wieder Idylle

Fotos: hs, gbr und Sammlung Bareis

Bis vor zehn Jahren wurde der Bereich rund um die Villa Hirzel noch vom B-​29-​Verkehr beherrscht, dann kam der Umbau für die Landesgartenschau. Wer sich sehr alte Fotos anschaut, sieht aber sofort, dass es früher dort auch schon sehr beschaulich war. Im Rahmen der Serie „Gmünd damals und heute“ war die RZ dort unterwegs und beleuchtet die Entwicklung dieser Ecke im Laufe der Jahrzehnte.

Sonntag, 19. November 2023

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Normalerweise vergleicht die RZ-​Serie „Gmünd damals und heute“ zwei Ansichten des gleichen Orts, aufgenommen zu verschiedenen Zeiten, miteinander. In dieser Folge sind es sogar drei Ansichten, die vor Augen führen, dass der aktuelle Zustand rund um die Villa Hirzel eine Renaissance jener Zeit darstellt, in der die Mobilität in Gmünd von der Eisenbahn und ganz wenigen Autos beziehungsweise Pferdekutschen geprägt wurde.





