TSV Heubach: Stöppler legt Traineramt nieder

Der Fußball-​A-​Ligist TSV Heubach und Trainer Patrick Stöppler haben die Zusammenarbeit beendet. Dies hat der Verein an diesem Sonntag mitgeteilt.

Sonntag, 19. November 2023

„Nach dreieinhalb Jahren beim TSV Heubach hat Patrick Stöppler sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt“, teilt Abteilungsleiter Steffen Gentner in einer Pressemitteilung mit. Die Zusammenarbeit begann mitten in der Pandemie-​Zeit, „trotzdem stimmte von Beginn an die Chemie zwischen der Mannschaft und dem Verein“, so Gentner. „Der TSV Heubach dankt Patrick Stöppler für die vergangenen Jahre und seinen unermüdlichen Einsatz für die Mannschaft und den Verein.“Die TSV-​Verantwortlichen werden sich in den nächsten Wochen intensiv damit beschäftigen, eine Nachfolgelösung zu finden. „Vorerst wird Co-​Trainer Peter Beisswanger an der Seitenlinie übernehmen“, erklärt Steffen Gentner. In der Kreisliga A, Staffel I, rangiert der TSV Heubach nach 13 Spielen mit 15 Punkten auf dem elften Tabellenplatz.

