Arbeitslosigkeit in der Region geht zurück

322 arbeitslose Personen weniger als im September kann die Agentur für Arbeit im Bereich Ostwürttemberg aktuell in der Statistik verzeichnen. Insgesamt waren im Oktober 9206 Arbeitslose gemeldet – was einer Quote von 3,6 Prozent entspricht.

Donnerstag, 02. November 2023

Sarah Fleischer

Dies resultiere sowohl aus dem Ausbildungsstart als auch daraus, dass „frisch gebackene“ Ausbildungs– und Studienabsolventinnen und –absolventen ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt finden. Laut Prusik zeigte sich die Region im Landesvergleich auch im Oktober von ihrer starken Seite.



Von einem goldenen Oktober kann laut Agentur für Arbeit aber dennoch nicht die Rede sein.





Wie sich diese Diskrepanz erklären lässt und wie die Region im Vergleich zum Vormonat abschneidet, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Das ist eine saisontypische Entwicklung“, bewertet Claudia Prusik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Aalen, die aktuelle Situation auf dem Ostwürttemberger Arbeitsmarkt. Insbesondere gelte das für jüngere Arbeitslose.

