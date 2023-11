Gedenken an Hermann Koehler mit Kranzniederlegung

Am 8. Oktober 1943 wurde der 1876 in Schwäbisch Gmünd geborene Stuttgarter Bankier Hermann Koehler vom nationalsozialistischen Volksgerichtshof wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Ihm wird am 8. November mit einer Kranzniederlegung gedacht.

Donnerstag, 02. November 2023

Sarah Fleischer

Genau einen Monat nach der Verurteilung wurde das Todesurteil vollstreckt: Tod durch das Fallbeil. Koehlers Tod jährt sich 2023 zum 80. Mal.



Am Mittwoch, 8. November, findet um 19 Uhr die Kranzniederlegung am Gedenkstein in der Grabenallee, an der Uferstraße 12 statt. Im Anschluss beginnt um circa 19.30 Uhr die Gedenkfeier im Refektorium des Kulturzentrums Prediger. Angehörige der Familie Köhler Jugend beleuchten den Werdegang und die tragischen Ereignisse der Denunziation Hermann Koehlers, den Prozess am Berliner Volksgerichtshof und schließlich seinen Tod und die Folgen.





Mehr über den Werdegang Köhlers lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



