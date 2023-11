Jazz-​Session im a.l.s.o. Kulturcafé: „Herr Krohberger & Der schlechte Einfluss“

Am Freitag, dem 3. November, findet eine Jazzsession, veranstaltet von der Jazzmission Schwäbisch Gmünd e.V., mit „Herr Krohberger & Der schlechte Einfluss – eine musikalische Treibjagd“ im a.l.s.o.-Kulturcafé statt. Eine Treibjagd im Gmünder Stadtgebiet? Das kann nur schief gehen!

Mit einem originellen und musikalisch perfekt aufbereiteten Kurzkrimi übernehmen „Herr Krohberger & Der schlechte Einfluss“ den Opener zur Session. Die pointenreiche, mit verblüffenden Wendungen und witzigen Dialogen gespickte Geschichte, spielt im und vor dem a.l.s.o. kulturcafé. Geschrieben hat sie der Autor Andreas Krohberger. Die erfahrenen Jazz– und Bluesmusiker Bernd Waldheim (Saxophon) und Jürgen Fälchle (Keyboard) greifen musikalisch in das Geschehen ein. Mit ihrem großen Repertoire an selbst geschriebenen, skurrilen Gastrokrimis tritt die Band seit Jahren erfolgreich in der Region auf.







Wann es losgeht und was nach der Show auf die Gäste wartet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



