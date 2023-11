Kommunale Wärmeplanung Gmünd: In Weiler geht’s los

Bis Jahresende muss Schwäbisch Gmünd dem Regierungspräsidium einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Das Ziel der Zukunft: eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Wie das funktionieren kann, steht in einem Entwurf, der das Stadtgebiet in 52 Gebiete teilt. Was man erkennt: Nicht überall sind alle Optionen sinnvoll. Fast nirgends braucht man zukünftig Gas, oder Öl.

Donnerstag, 02. November 2023

Thorsten Vaas

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd will am 20. Dezember über die kommunalen Wärmeplan abstimmen. Vorher soll er aber noch in allen Teilorten vorberaten werden. Den Auftakt macht am Donnerstag, 2. November, 19 Uhr, der Ortschaftsrat in der Bernhardushalle Weiler. Die Sitzung dort zeigt schon mal einen Grundsatz der kommunalen Wärmeplanung auf: Sie ist kleinteilig. Deshalb gibt es zwei Teilgebiete mit unterschiedlichen Lösungsansätze.

