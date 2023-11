Lions Pop-​up-​Store in der Bocksgasse eröffnet

Foto: fleisa

Längst hat sich der Leerstand in der Bocksgasse 16 als Schauplatz unterschiedlichster Pop-​up-​Stores etabliert. Nun ist der Lions Club Limes-​Ostalb wieder mit einem Second-​Hand-​Angebot vor Ort – natürlich für den guten Zweck.

Donnerstag, 02. November 2023

Sarah Fleischer

Wo vorher der Shop „Handmade by Jana“ Baby– und Kinderkleidung und Zubehör verkaufte, hängen nun Klamotten für Erwachsene in den unterschiedlichsten Varianten – alles aus den Kleiderschränken der Mitglieder des Lions Club Limes-​Ostalb. Neben Dingen wie Blazern, Jacken, Hosen, Herrenkleidung und Strickpullovern sind auch Skisachen und sogar Abendkleider im Pop-​up-​Store erhältlich.



Was den Mitgliedern wichtig ist: „Der Erlös geht zu 100 Prozent an einen guten Zweck.“





An welchen guten Zweck der Lions Club Limes-​Ostalb spendet und bis wann noch Gelegenheit ist, im Pop-​up-​Store zu stöbern, steht am Freitag in Ihrer Rems-​Zeitung.



Ausgiebig shoppen und dabei etwas für den guten Zweck tun – das geht noch bis Samstag in der Postgasse 16. Dort findet derzeit der Pop-​up-​Store des Lions Club Limes-​Ostalb statt, der am Donnerstag eröffnet wurde.

