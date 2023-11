Warteschleife zwischen Schockstarre und Panik

Dagmar Schönleber bietet in der Theaterwerkstatt ein Kabarettprogramm zur Alltagsbewältigung und eine schonungslose Aufzählung aller Krisen und Katastrophen, von denen wir alle täglich überfordert werden.

Montag, 20. November 2023

Jürgen Widmer

Welche Rezepte gegen Angst und Wut die Kabarettistin dabei hatte, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



„Die neue Normalität ist der Ausnahmezustand“ postulierte Dagmar Schönleber in ihrem Kabarettprogramm von „Der Fels*in der Brandung“ und war bemüht, dem Publikum Lebenshilfe in allen Lebenslagen zu bieten. Wie bleiben wir friedlich und vermeiden Aggression, wie gehen wir mit unserer Wut um und was ist es überhaupt, das uns so überfordert?Zuerst versuchte sie, das Publikum in der Theaterwerkstatt friedlich zu stimmen, es miteinander bekannt zu machen, damit es zu keinen Ausschreitungen komme. Denn mit diesen müsse man jederzeit und überall rechnen, werden wir doch permanent mit Hiobsbotschaften überhäuft und dann mit unseren Sorgen, unserer Angst und unserer Wut alleingelassen.

