Nachhaltigkeit: „Eco Village“ als Attraktion für die Oststadt in Gmünd

Wo bisher sportliche Aktivitäten und eine industrielle Produktion das Stadtbild im Osten von Schwäbisch Gmünd bestimmt hatten, soll ab dem Frühjahr eine nachhaltige Siedlung mit verdichteter Bebauung entstehen. Auf dem ehemaligen TSB– beziehungsweise UWE-​Areal soll ein nachhaltiges und klimafreundliches Wohnprojekt mit dem Namen „Eco Village“ realisiert werden.

Dienstag, 21. November 2023

Gerold Bauer

Eine besondere Bebauung soll künftig ein architektonischer Leuchtturm in der Oststadt sein. Dies kam bei der Projektvorstellung im Rahmen des „Stadtteilforums Ost“ am Dienstagabend im Alevitischen Kulturzentrum zum Ausdruck. „Eco Village“ – dieser Name soll laut Planer und Investor für das ambitionierte Bauprojekt Programm sein.





