Protesttag: Apotheken in Gmünd am Mittwoch geschlossen

Am Mittwoch findet ein Bayern– und Baden-​Württembergweiter Protesttag der Apotheken statt. Bis auf die Notdienste werden die Apotheken größtenteils geschlossen bleiben. Das gilt auch für Schwäbisch Gmünd.

Dienstag, 21. November 2023

Sarah Fleischer

Um was es bei den Protesten geht und wo der Notdienst zu finden ist, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Die Süddeutsche Apothekerschaft ruft erneut zu einem Protesttag auf. Am Mittwoch, 22. November, bleiben in beiden Bundesländern die Apotheken geschlossen. „Stattdessen sind Mitarbeitende aus Apotheken dazu aufgerufen, gemeinsam in Stuttgart auf dem Schlossplatz zu demonstrieren“, so Frank Eickmann, Sprecher des Landesapothekerverbandes Baden-​Württemberg. Man erwarte rund 4000 Teilnehmende aus beiden Bundesländern.In Schwäbisch Gmünd bleiben die Apotheken ebenfalls zu. „Soweit ich weiß, nehmen alle an dem Protest teil“, meint Natalie Biechele von der Johannis-​Apotheke. Auch sie fährt mit ihren Mitarbeitenden nach Stuttgart, um am Protest teilzunehmen.

