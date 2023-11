Schwimmverein Gmünd: 14 neue Bestzeiten

Foto: SVG

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werfen ihre Schatten voraus. Bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal war die komplette deutsche Spitzenklasse am Start. Der Schwimmverein Gmünd trat mit sechs jungen Damen und zwei Herren an.

Dienstag, 21. November 2023

Alex Vogt

45 Sekunden Lesedauer



Trainer Björn Koch und Co-​Trainerin Daniela Fuchs waren rundum zufrieden: „Unsere junge Mannschaft hat die Premiere in der Aktivenklasse mit Bravour gemeistert. 14 persönliche Bestzeiten, sechs Vereinsrekorde und sieben Vereinsaltersklassenrekorde machen uns zuversichtlich, dass der Aufwärtstrend auch im nächsten Jahr fortgesetzt werden kann.“





Mehr über die einzelnen Zeiten und Platzierungen der Gmünder Schwimmerinnen und Schwimmer bei der Kurzbahn-​DM in Wuppertal lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 21. November.



Umso beachtlicher ist es, wie sich die sechs jungen Damen und zwei Herren des Schwimmvereins Gmünd in der Wuppertaler „Schwimmoper“ geschlagen haben. Bei 23 Starts schafften Marie Fuchs zweimal und Paula Fuchs einmal den Einzug in einen Endlauf. Heike Stotz qualifizierte sich für das Jugendfinale und die 4 x 50-​Meter-​Freistilstaffel mit Paula Fuchs, Flora Talgner, Ida Schneider und Marie Fuchs verfehlte DM-​Bronze nur um den Wimpernschlag von 0,13 Sekunden hinter dem TSPK 1925 Köln.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



339 Aufrufe

182 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen