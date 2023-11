So Ebbes: Kranke Frise

Manche Dinge müssen erledigt werden, Erkältung hin oder her. Und manchmal sind diese Dinge eben lange vereinbarte Termine, die man ungern weiter aufschieben will. Also trifft man Vorsichtsmaßnahmen…

Dienstag, 21. November 2023

Sarah Fleischer

1 Minute 11 Sekunden Lesedauer



Diesmal ist die Erkältung echt hartnäckig. Ein ewiges Auf und Ab, über sechs Wochen verteilt schlägt sie hinterlistig drei Mal zu und knockt einen aus. Mal mit Halsschmerzen, mal mit komplett verstopfter Nase und nun eben mit Husten. Nach zwei Tagen gefühlt ununterbrochener Husterei hat man Bauchmuskelkater und spielt mit dem Gedanken, sich bei einem Bodybuilding-​Wettbewerb anzumelden. Das weiß der Körper elegant zu vermeiden, indem er dem Husten noch Niesen hinzufügt – doppelte Virenschleuder! Die ultimative Waffe. Eigentlich fühlt die Kolumnistin sich ganz fit, wären da nicht die regelmäßigen Hust– und Niesattacken… Zu allem Überfluss fällt einem dann ein, dass man ja einen Friseur-​Termin hat – lange vorher ausgemacht und so schon schwer genug zu bekommen, weil scheinbar vor Weihnachten alle noch die Frise auffrischen möchten. Arzttermine wären ein Kinderspiel dagegen. Also kramt man eine übrige gebliebene medizinische Maske aus, setzt sie auf und nimmt den Termin wahr. Der wird zur doppelten Herausforderung: Nicht nur muss die Friseurin aufpassen, die Gummibänder der Maske nicht ausversehen durchzuschneiden, die Kundin selbst versucht krampfhaft, jedes Husten und Niesen zu unterdrücken. Weder will man eine aparte Zickzackfrisur, noch zehn Zentimeter Haare oder gar ein Ohr weniger. Als das Werk unfallfrei vollbracht ist, geht es ans Zahlen. „Über 18?“ fragt die Friseurin mit leicht zweifelndem Blick. Man erblickt sein Spiegelbild – ungeschminkt, leichte Augenringe und blass um die Nase, und kann sie irgendwie verstehen. „Sechs Jahre drüber“, antwortet man also nur und beschließt, sich zuhause doch nochmal hinzulegen.





