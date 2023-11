Strickkreis Schwäbisch Gmünd spendet für die Ukraine

Foto: astavi

Seit 27 Jahren trifft sich jeden Montag der Strickkreises in der Gmünder Spitalmühle. Sie fertigen bei gemütlichen Gesprächen Strick– sowie Häkelwaren, die für einen guten Zweck gedacht sind. All das wird an bedürftige Familien gespendet — dieses Mal in der Ukraine.

Dienstag, 21. November 2023

Sarah Fleischer

35 Sekunden Lesedauer



„Mit zwei LKWs werden wir in die Ukraine aufbrechen und die gespendeten Sachen dort der Organisation „Neues Leben“ sowie dem „Mutter-​Kind-​Haus“ übergeben“, berichtet Michael Gromer von AGAPE e.V.





Mehr Neuigkeiten aus der Region finden Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Der Verein AGAPE e.V. (Verein zur Förderung christlicher Gemeinden in Osteuropa) kommt zwei Mal im Jahr nach Schwäbisch Gmünd, holt die gestrickten Sachen ab und bringt sie in arme Regionen in Osteuropa. Am Montag gab es wieder eine Spendenübergabe. Diesmal gehen die Sachen vor allem an alleinstehende Müttern mit Kindern in und um die Stadt Odessa.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



234 Aufrufe

140 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen