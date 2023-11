Tag gegen Gewalt an Frauen in Schwäbisch Gmünd

Am 25. November findet zum 24. Mal der Internationale Tagen gegen Gewalt an Frauen statt. In Schwäbisch Gmünd haben sich aus diesem Anlass zahlreiche Akteure zusammengetan, um mit verschiedenen Aktionen auf das Thema aufmerksam zu machen.

Jede dritte Frau wird in ihrem Leben Opfer von psychischer oder physischer Gewalt. Im Jahr 2022 erfuhren laut Bundeskriminalamt über 240 000 Personen häusliche Gewalt, 71 Prozent davon waren Frauen. „Diese Zahlen zeigen, dass wie diesen Aktionstag leider immer noch brauchen“, findet Elke Heer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schwäbisch Gmünd.

Zum diesjährigen Tag gegen Gewalt an Frauen, der 1999 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, haben sich die Stabsstelle Chancengleichheit, Frauen helfen Frauen e.V., der Club Soroptimist, der Inner Wheel Club Schwäbisch Gmünd, der Zonta Club Schwäbisch Gmünd und die Fraueninitiative zusammengetan, um rund um den 25 November mit Veranstaltungen und Aktionen auf das Thema aufmerksam zu machen. Los geht es schon am Donnerstag, wenn die Fahne mit dem Logo von Terre des Femmes am Rathaus aufgehängt wird. Diese Aktion findet bundesweit seit 2001 statt, die Fahne bleibt bis Montag vor dem Rathaus hängen.







